فياريال يعلن إصابة أخوماش بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 14:13

كتب : FilGoal

إلياس أخوماش - فياريال

تأكد إصابة إلياس أخوماش جناح فياريال ومنتخب المغرب بقطع كامل في الرباط الصليبي.

وكان قد تم استبدال أخوماش اضطراريا خلال مواجهة فياريال لفريق فالنسيا أمس السبت في الدوري الإسباني.

وسجل أخوماش هدفا في المباراة التي انتهت لصالح فياريال بثلاثة أهداف.

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وكشف بيان فياريال الرسمي: "تأكد إصابة أخوماش بتمزق كامل في الرباط الصليبي والتواء في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".

وتابع "اضطر الدولي المغربي للخروج من المباراة قبل نهاية الشوط الأول ضد ألافيش".

واختتم البيان "سيعلن النادي قريبا عن معلومات بشأن التدخل الجراحي الذي سيخضع له اللاعب".

ويقترب زكريا أبو خلال لاعب تولوز من الانضمام إلى قائمة منتخب المغرب لتعويض زميله إلياس أخوماش وفقا لصحيفة المنتخب المغربية.

وغاب أبو خلال هو الآخر لفترة عن منتخب المغرب بسبب ابتعاده لإصابة كبيرة.

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمته لتوقف نوفمبر الجاري في وقت سابق.

وشهدت القائمة انضمام يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي بينما غاب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز.

ويلعب منتخب المغرب أمام الجابون يوم 15 نوفمبر الجاري ثم ليسوتو يوم 18 من الشهر نفسه.

كما يغيب أشرف داري عن القائمة بسبب الإصابة، كما استمر غياب حكيم زياش.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - أيوب الخياطي (الجيش الملكي).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - عبد الكبير عبقار (ألافيش الإسباني) - جمال الدين حركاس (الوداد) - نايف أكرد (ريال سوسيداد الإسباني) - أدم ماسينا (تورينو الإيطالي) - أدم أزنو (بايرن ميونيخ) - يحيى عطية الله (الأهلي المصري).

الوسط: سفيان أمرابط (فناربخشة التركي) - بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) - إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) - أسامة تارجالين (لو هافر الفرنسي) - أمير ريتشاردسون (فيورنتينا الإيطالي) - عز الدين أوناحي (باناثينايكوس اليوناني) - إلياس بن صغير (موناكو الفرنسي).

الهجوم: أسامة الصحراوي (ليل الفرنسي) - إلياس أخوماش (فياريال الإسباني) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) - يوسف النصيري (فناربخشة التركي) - سفيان رحيمي (العين الإماراتي) - براهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني).

ويستضيف منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا في ديسمبر 2025.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما تتذيل ليسوتو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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