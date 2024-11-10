رابطة الأندية ترد على خطاب سموحة باستبعاد حكام من مبارياتهم

ردت رابطة الأندية المصرية اليوم الأحد على خطاب نادي سموحة بشأن استبعاد حكام من مبارياتهم المقبلة بسبب الأخطاء التحكيمية.

وأرسل نادي سموحة خطابا رسميا لرابطة الأندية يشير خلاله إلى أن الأخطاء التحكيمية في مباراة الزمالك ساعدت على خسارة الفريق.

وجاء رد رابطة الأندية المصرية كالآتي:

"إيماء إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 9 نوفمبر 2024 بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة سموحة ضد الزمالك التي أقيمت في الجولة الثانية من الدوري على استاد الجيش ببرج العرب".

"يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تم مخاطبة الاتحاد المصري ولجنة الحكام الرئيسية بالشكوى المقدمة من سيادتكم، وتؤكد رابطة الأندية دعمها الدائم لجميع الأندية".

وطلب سموحة من الرابطة عدم إسناد أي مباراة له لكل من طارق مجدي حكم مواجهة الزمالك.

وكذلك عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو في المباراة ذاتها.

بالإضافة إلى محمود ناجي حكم مباراة زد والأهلي، وذلك بسبب ارتكابته لعدة أخطاء سابقة ضد فريق سموحة.

وخسر سموحة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري المصري في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد الفوز على حرس الحدود في الجولة الأولى.