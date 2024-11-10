بعد استدعائه لمنتخب مصر.. تأجيل حفل زفاف محمد ربيعة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 13:31

كتب : هاني العوضي

محمد ربيعة - سموحة

قرر محمد ربيعة مدافع نادي سموحة تأجيل حفل زفافه بسبب استدعائه لقائمة منتخب مصر لأول مرة.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفريق أمس السبت وشهدت تواجد مدافع سموحة للمرة الأولى.

وكان من المقرر إقامة حفل زفاف محمد ربيعة يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري.

أخبار متعلقة:
المنسق الإعلامي يوضح سبب غياب إمام عاشور ورمضان صبحي عن قائمة منتخب مصر بالأرقام - ليست المرة الأولى.. طاهر يعود لقائمة منتخب مصر بعد تألقه مع الأهلي الفوز الأول مع ميكالي.. منتخب مصر للشباب يتفوق على تنزانيا بثلاثية زلاكة وربيعة جديد.. من هو الثنائي المنضم حديثا لـ منتخب مصر

وقال ربيعة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أنه قد قرر تأجيل حفل الزفاف بسبب تحقيق حلمه بالانضمام للمنتخب.

واختار ربيعة في البداية موعد حفل زفافه في التوقف الدولي قبل أن يشهد حدثا سعيدا آخر بالانضمام لقائمة الفراعنة.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي وبوتسوانا يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة.

وحجز منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

من هو محمد ربيعة؟

الاسم الحقيقي ليس ربيعة ولا تربطه أي صلة قرابة بقائد الأهلي ومدافع منتخب مصر.

انضم في صفقة تبادلية بين مودرن سبورت وسموحة مقابل أحمد مصطفى.

محمد أحمد هو الاسم الحقيقي لـ "ربيعة" الذي يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

بدأ رحلته من ناشئين بنها ثم انضم لصفوف فريق كوكاكولا وأعير إلى وادي دجلة عاد مجددا لكوكاكولا والذي تحول إلى فيوتشر عقب الصعود للدوري الممتاز، وفي الموسم الجاري يمثل سموحة بعد الانتقال في صفقة تبادلية.

وفي ظل تألق رامي ربيعة مع الأهلي ومنتخب مصر أُطلق اسم ربيعة عليه لتمر الأيام، ولعب ضده بل ويعوض غيابه في قائمة منتخب مصر الآن.

وسبق أن كشف محمد عبد الله مدرب شباب الزمالك كيف بدأت مسيرة محمد لـ FilGoal.com: "أثناء متابعتي لفريق بنها بحكم أنها بلدي، لفت نظري الظهير الأيسر محمد ربيعة، وكنت وقتها أعمل مع مختار مختار في الإنتاج الحربي فرشحته وأقتنع به ولكن بنها بالغ في الطلبات المادية ولم تتم الصفقة".

وأضاف "انتقل اللاعب إلى ميجا سبورت ولكن لم يشارك كثيرا بسبب التجنيد، وعندما توليت تدريب كوكاكولا طلبت التعاقد مع ربيعة".

وأوضح "أخبرني مجدي إسماعيل رئيس النادي آنذاك بإن هذا اللاعب على مسؤوليتي فرددت عليه إن النادي سيحقق ربحا من قيمة بيعه مستقبلا".

وأكمل "بالفعل تعاقدنا معه مقابل 25 ألف جنيه وحققنا الصعود مع الفريق للدوري الممتاز وتألق حاليا وكان مرشحا للانضمام لصفوف المنتخب".

وأتم "يتميز محمد بالقوة البدنية حيث بدأ كظهير أيسر ثم مدافع، وهو ما يمنحك فرصة أكبر داخل الملعب، كما إنه قوى جسمانيا في الالتحامات والضربات الرأسية".

منتخب مصر قائمة المنتخب محمد ربيعة
نرشح لكم
المنسق الإعلامي يوضح سبب غياب إمام عاشور ورمضان صبحي عن قائمة منتخب مصر الفوز الأول مع ميكالي.. منتخب مصر للشباب يتفوق على تنزانيا بثلاثية في الجول يكشف حقيقة حصول طلائع الجيش على مكافآت من انضمام شحاتة للمنتخب المنسق الإعلامي للمنتخب: غياب ثنائي ضد كاب فيردي.. ولا خلافات بين حسام واللاعبين بالأرقام - ليست المرة الأولى.. طاهر يعود لقائمة منتخب مصر بعد تألقه مع الأهلي زلاكة وربيعة جديد.. من هو الثنائي المنضم حديثا لـ منتخب مصر قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح خبر في الجول - نقل مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا لملعب الدفاع الجوي
أخر الأخبار
كرة سلة - عمرو مصيلحي: أقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية.. وأول أهدافنا 3 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل مانشستر يونايتد - استمرار ديالو كأساسي.. وثنائية في وسط الملعب 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
القسم الثالث - بسبب سيارة تكريم الموتى.. اتحاد الكرة يعتبر مركز شباب العامرية منتصرا على أبو حمص 32 دقيقة | القسم الثاني
قائمة فلسطين - أبو علي وعمر فرج ضمن اختيارات مواجهتي عمان وكوريا 35 دقيقة | آسيا
فان دايك: صلاح أسطورة ليفربول.. وهذا ما أراه منه يوميا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) الداخلية.. نهاية الشوط الأول ساعة | القسم الثاني
راؤول أسينسيو – متهم في نشر فيديو فاضح وتأسس كلاعب وسط.. من هو مدافع ريال مدريد الشاب ساعة | تقرير في الجول
فياريال يعلن إصابة أخوماش بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان