ماركا: عودة راموس لتعويض ميليتاو غير مطروحة

ذكرت جريدة ماركا أن عودة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق لصفوف الفريق من أجل تعويض غياب إيدير ميليتاو ليست مطروحة كما أشيع.

وانتشرت شائعات حول إمكانية عودة المدافع المخضرم لصفوف الملكي بعد إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح تقرير ماركا أن عودة راموس ليست مطروحة تماما.

وأفاد التقرير بأن علاقة راموس غير الجيدة بفلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد جعلت عودته للفريق مستحيلة في هذا التوقيت.

راموس لا يلعب في صفوف أي فريق منذ نهاية عقده مع إشبيلية الصيف الماضي.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة مدافعه إيدير ميليتاو والتي تعرض لها أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة 4-0 في الجولة 13 من الدوري الإسباني، لكن فقد 3 من لاعبيه بسبب الإصابات.

وجاء بيان ريال مدريد

"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد.

تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى.

سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وكان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وبذلك انتهى موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

وأشرك كارلو أنشيلوتي راؤول أسينسيو بدلا من ميليتاو مفضلا إياه على خيسوس فاييخو.

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عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.