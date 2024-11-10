ماركا: عودة راموس لتعويض ميليتاو غير مطروحة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 12:52

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

ذكرت جريدة ماركا أن عودة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق لصفوف الفريق من أجل تعويض غياب إيدير ميليتاو ليست مطروحة كما أشيع.

وانتشرت شائعات حول إمكانية عودة المدافع المخضرم لصفوف الملكي بعد إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح تقرير ماركا أن عودة راموس ليست مطروحة تماما.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: مانشستر سيتي سيعود أقوى.. لا أشك في ذلك قائمة برشلونة - تواجد يامال وأولمو ضد ريال سوسيداد.. واستمرار غياب جارسيا سلوت يثير القلق بشأن إصابة ألكسندر أرنولد ماك أليستر يسهب في الإشادة بمحمد صلاح

وأفاد التقرير بأن علاقة راموس غير الجيدة بفلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد جعلت عودته للفريق مستحيلة في هذا التوقيت.

راموس لا يلعب في صفوف أي فريق منذ نهاية عقده مع إشبيلية الصيف الماضي.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة مدافعه إيدير ميليتاو والتي تعرض لها أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة 4-0 في الجولة 13 من الدوري الإسباني، لكن فقد 3 من لاعبيه بسبب الإصابات.

وجاء بيان ريال مدريد

"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد.

تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى.

سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وكان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وبذلك انتهى موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

وأشرك كارلو أنشيلوتي راؤول أسينسيو بدلا من ميليتاو مفضلا إياه على خيسوس فاييخو.

عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.

سيرجيو راموس إيدير ميليتاو ريال مدريد
نرشح لكم
راؤول أسينسيو – متهم في نشر فيديو فاضح وتأسس كلاعب وسط.. من هو مدافع ريال مدريد الشاب فياريال يعلن إصابة أخوماش بقطع في الرباط الصليبي قائمة برشلونة - تواجد يامال وأولمو ضد ريال سوسيداد.. واستمرار غياب جارسيا أنشيلوتي: الكرة الذهبية لم تؤثر على فينيسيوس.. وأسينسيو مفاجأة لطيفة ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي ضربة قوية لـ ريال مدريد.. ماركا تكشف تشخيص إصابة ميليتاو راؤول أسينسيو: اللعب مع ريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة.. لا أجد الكلمات المناسبة مكسب و3 خسائر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات بفوز كبير على أوساسونا
أخر الأخبار
الأهلي وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات أبطال إفريقيا 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
يوريتش دفع الثمن مباشرة.. روما يخسر من بولونيا ويقيل مدربه 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: يونايتد يستهدف ضم دانيلو في يناير 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو فيرنانديز: جارناتشو لم يحتفل بهدفه لأنه يشعر بعدم ثقة المشجعين 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يحققن فوزا تاريخيا على صنداونز في بداية المشوار 38 دقيقة | رياضة نسائية
استراحة الدوري الألماني - شتوتجارت (0)-(1) فرانكفورت.. نهاية الشوط الأول 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة دربي لندن – تشيلسي (0)-(0) أرسنال.. شوط أول سلبي ساعة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ 250.. برونو يتألق ويقود مانشستر يونايتد للفوز على ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان