مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: أتممنا اتفاق ضم قندوسي.. وخطوة متبقية

أتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع الأهلي لضم الجزائري أحمد قندوسي بشكل نهائي.

وكان الأهلي قد أعلن عرض قندوسي للبيع بسبب تصريحاته حول فرض وكيل معين على زين الدين بلعيد كشرط لضمه إلى الأهلي.

وكشف مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "أتممنا الاتفاق مع الأهلي على المقابل المادي لشراء أحمد قندوسي".

وتابع "كما تم الاتفاق مع قندوسي على الراتب الذي سيتقاضاه".

واختتم المصدر تصريحاته "يتبقى رتوش بسيطة فقط قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

وسجل قندوسي هدفا لسيراميكا ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري بمباراة انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وشارك قندوسي مع سيراميكا حتى الآن في 37 مباراة وخلالها سجل 12 هدفا وصنع 10 آخرين.

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وكان قندوسي قد انضم إلى الأهلي قادما من وفاق سطيف الجزائري في يناير 2023.

ولعب صاحب الـ 25 عاما بقميص الأهلي 21 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في خمسة أهداف.

إذ سجل الجزائري هدفين وصنع ثلاثة آخرين.