قائمة برشلونة - تواجد يامال وأولمو ضد ريال سوسيداد.. واستمرار غياب جارسيا

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة القائمة التي ستواجه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة تواجد لامين يامال وداني أولمو بصورة طبيعية بعد شكوك باحتمالية غياب الثنائي.

فيما استمر غياب إريك جارسيا مدافع الفريق عن القائمة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – أندريس كوينكا – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال – داني أولمو.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة وبفارق ست نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

وحقق برشلونة أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني.