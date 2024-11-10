قائمة برشلونة - تواجد يامال وأولمو ضد ريال سوسيداد.. واستمرار غياب جارسيا

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 12:16

كتب : FilGoal

داني أولمو - رايو فايكانو ضد برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة القائمة التي ستواجه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

لامين يامال

النادي : برشلونة

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة تواجد لامين يامال وداني أولمو بصورة طبيعية بعد شكوك باحتمالية غياب الثنائي.

أخبار متعلقة:
بيلد: برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم ديفيز سبورت: ليفاندوفسكي مستعد لتخفيض راتبه للبقاء في برشلونة 10 غرز في وجه نجم برشلونة الشاب مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف

فيما استمر غياب إريك جارسيا مدافع الفريق عن القائمة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – أندريس كوينكا – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال – داني أولمو.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة وبفارق ست نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

وحقق برشلونة أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني.

برشلونة لامين يامال داني أولمو
نرشح لكم
موديست: رفضت عرض شالكه لهذا السبب مواعيد مباريات الأحد 10 نوفمبر 2024.. دربي لندن وبرشلونة ومرموش جائزة كوبا - الكل اختار يامال عدا أسطورة واحدة.. ميسي يختار مواطنه وكريستيانو يمتنع فعلها الملك مجددا.. صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا يلديز يحتفل على طريقة ديلبيرو.. يوفنتوس ينتصر على تورينو في الدربي بثنائية الثامنة على التوالي بلا فوز.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام لانس انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا مدرب نيس يكشف موعد عودة عبد المنعم
أخر الأخبار
بعد اتهامات الإساءة لـ موكوينا.. اتحاد طنجة يطالب في بيان رسمي بالتحقيق 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
موديست: رفضت عرض شالكه لهذا السبب 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
سام مرسي أساسي مع إبسويتش في مواجهة توتنام 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - عمرو مصيلحي: أقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية.. وأول أهدافنا 25 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل مانشستر يونايتد - استمرار ديالو كأساسي.. وثنائية في وسط الملعب 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
القسم الثالث - بسبب سيارة تكريم الموتى.. اتحاد الكرة يعتبر مركز شباب العامرية منتصرا على أبو حمص 54 دقيقة | القسم الثاني
قائمة فلسطين - أبو علي وعمر فرج ضمن اختيارات مواجهتي عمان وكوريا 57 دقيقة | آسيا
فان دايك: صلاح أسطورة ليفربول.. وهذا ما أراه منه يوميا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان