رئيسا رابطتي الدوري الإنجليزي والإيطالي يشاركان في اجتماع الروابط بالقاهرة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 12:07

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

يحضر رئيسا رابطتي الدوري الإنجليزي والإيطالي اجتماع الروابط السنوي والمقرر عقده في القاهرة.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن تنظيم الاجتماع السنوي لرابطة الأندية العالمية بمنطقة الأهرامات يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

ويشهد الاجتماع السنوي لروابط الأندية المحترفة التي تستضيفه مصر عن مشارة عدد من رؤساء روابط الأندية بمختلف الدول.

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ويأتي على رأس المشاركين رؤساء رابطة الدوري الإنجليزي ورابطة روابط العالم ورابطة الدوري الإيطالي.

وكان أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة.

سيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات.

وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.

رابطة الأندية روابط الأندية
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