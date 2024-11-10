عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة ليل في الدوري الفرنسي

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس - بريست

يغيب محمد عبد المنعم عن قائمة فريقه نيس التي ستواجه ليل في الدوري الفرنسي.

ويحل ليل ضيفا على نيس ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وخلت القائمة التي أعلنها نيس قبل ساعات من اللقاء من اسم عبد المنعم.

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وكان فرانك هايس مدرب نيس قد تحدث عن حالة عبد المنعم الذي أصيب في عضلة السمانة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء.

وأوضح مدرب نيس أن عبد المنعم قد يعود بنهاية فترة التوقف الدولي.

وغاب محمد عن قائمة منتخب مصر في فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر الجاري.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي بوتسوانا وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

يذكر أن مدافع الأهلي السابق فرض نفسه على التشكيل الأساسي لنيس في المباريات الأخيرة، بعدما تأقلم مع الفريق.

وذلك بعدما جلس الدولي المصري على مقاعد البدلاء ببعض المباريات في بداية مشواره مع نيس.

المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد عبد المنعم نيس
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