مجدي عبد الغني يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

مجدي عبد الغني

أعلن مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.

وتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم بداية من اليوم الأحد.

وسيتم إجراء الانتخابات يوم 10 ديسمبر المقبل.

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وكشف مجدي عبد الغني عبر قناة الشمس: "نويت الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة المصري ولدي قائمة قوية".

وأضاف "إن شاء الله نخدم كرة القدم المصرية وتدارك كافة الأخطاء التي حدثت في السنوات الماضية".

وشدد "نحن أولاد اللعبة، وخبراتنا تمنحنا الفرصة لانتخابنا في اتحاد الكرة".

واختتم مجدي عبد الغني تصريحاته "قائمتي يتبقى مقعدان فقط فيها قبل الذهاب للتقدم بالأوراق الرسمية، فكرت كثيرا في الأمر واتخذت قراري بالترشح".

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام مهمته في يناير عام 2022 خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي كل من جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس.

والأعضاء كل من حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرافعي.

ولم يعلن أحد نيته الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة قبل إعلان مجدي عبد الغني حتى الآن سوى أحمد مجاهد الرئيس السابق للجنة المكلفة لإدارة الاتحاد.

بينما أعلن عفت السادات رئيس الاتحاد السكندري السابق ترشحه لاتحاد الكرة عبر FilGoal.com.

وسبق للسادات تولي رئاسة الاتحاد السكندري في عام 2011 وقدم استقالته بعد عامين.

ويتولى مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام، المسؤولية منذ عام 2022.

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