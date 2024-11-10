الرياضية: اتحاد جدة في طريقه لفسخ تعاقد لويز فيليبي بالتراضي

بدأ نادي اتحاد جدة مفاوضاته مع الإيطالي لويز فيليبي مدافع الفريق من أجل فسخ التعاقد بالتراضي.

لويز فيليبي النادي : الاتحاد الاتحاد

وشارك فيليبي في الجولة الأولى من الدوري السعودي هذا الموسم وخرج مصابا في الدقيقة 20 بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن انطلاق مفاوضات بين إدارة شركة نادي الاتحاد مع اللاعب الإيطالي لتسوية فسخ التعاقد بالتراضي عبر مخالصة مالية.

وأشار التقرير وفقا لمصادر الصحيفة السعودية أن الطرفين يرغبان في الوصول لحل بالتراضي دون اللجوء إلى الاتحاد الدولي.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2023 قادما من ريال بيتيس ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2026.

وشارك المدافع الإيطالي في 28 مباراة بقميص اتحاد جدة منذ انضمامه إلى الفريق.

ويحمل لويز فيليبي الجنسيتين البرازيلية والإيطالية لكنه قرر تمثيل منتخب إيطاليا في 2022.

وسبق لفيليبي اللعب لأندية لاتسيو وريال بيتيس قبل الانضمام إلى اتحاد جدة.