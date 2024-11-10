بعد تعثر جديد في الدوري.. موكوينا: لم آتِ إلى المغرب ليحدث معي ذلك

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

موكوينا - الوداد المغربي

أعرب رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد عن غضبه من الأحداث التي نشبت خلال مواجهة فريقه لاتحاد طنجة في الدوري المغربي.

وتعثر الوداد مجددا بالتعادل أمام اتحاد طنجة بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وكشف موكوينا في تصريحات صحفية: "تعرض للسباب من بعض أفراد الفريق الخصم".

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وشدد "لا أعتقد أنني استحق هذا ولم آت إلى المغرب ليحدث معي مثل هذا الأمر".

وتابع موكوينا "كرة القدم تشهد شجارات لكن في النهاية تحدث مصافحة بين الطرفين".

واختتم موكوينا تصريحاته "تصبح هناك مشكلة حينما نقلل من الاحترام لبعضنا البعض، وأشكر الجهاز الفني لفريقي بعد أن دافع عني".

وشهدت المباراة مشادة عنيفة بين الطرفين عقب نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ويحتل الوداد المركز الخامس عقب مرور 10 جولات برصيد 15 نقطة.

وتعثر الوداد ست مرات في الدوري من 10 جولات بعد ثلاث هزائم ومثلهم من التعادلات.

وخطف الوداد التعادل أمام اتحاد طنجة في الدقيقة 83 بهدف للموريتاني سيدي بونا عمار.

الوداد موكوينا الدوري المغربي
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