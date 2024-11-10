درع المشجعين لم يكن كافيا.. إنتر ميامي يودع الدوري الأمريكي بخسارة في المباراة الفاصلة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

انتهى موسم إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعد الخسارة أمام أتلانتا يونايتد في المباراة الفاصلة.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وخسر إنتر ميامي بنتيجة 2-1 في المباريات، بعدما تغلب أتلانتا يونايتد في المباراة الفاصلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام منافسات ثمن نهائي الدوري الأمريكي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للدور التالي.

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وافتتح روخاس التسجيل مبكرا لإنتر ميامي في الدقيقة 17 بينما رد السنغالي جمال ثيار بهدفين متتاليين في الدقيقتين 19 و21.

ونجح ليونيل ميسي في التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 65 لتعود الأمور لنقطة الصفر من جديد.

لكن البولندي بارتوش سليسز حسم اللقاء لصالح أتلانتا يونايتد بهدف ثالث في الدقيقة 76.

وتعتبر تلك المواجهة في ربع نهائي القسم الشرقي، إذ تلعب فرق القسم الشرقي ضد بعضها البعض ليتأهل بطلها لمواجهة بطل القسم الغربي في النهائي.

وكان إنتر ميامي قد حقق الفوز في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل هدفي إنتر ميامي كل من لويس سواريز وخوردي ألبا.

قبل أن يخسر في المباراة الثانية بالوقت القاتل بهدفين مقابل هدف واحد ويتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وبذلك يواجه أتلانتا يونايتد فريق أورلاندو سيتي في منافسات ربع نهائي الدوري الأمريكي.

وكان أورلاندو قد تغلب على تشارلوت في ثمن النهائي بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق تأهل نادي إنتر ميامي الأمريكي إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بعد التتويج بدرع المشجعين للدوري الأمريكي.

ويُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

ويحصل حامل درع المشجعين على فرصة التأهل القاري لـ كأس أبطال كونكاكاف (تعادل دوري أبطال إفريقيا في أمريكا الشمالية).

وحقق إنتر ميامي رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر ناد في تاريخ الدوري الأمريكي حصدا للنقاط خلال مرحلة المجموعات للقسمين الشرقي والغربي بعدما وصل إلى 74 نقطة.

إنتر ميامي الدوري الأمريكي ليونيل ميسي
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