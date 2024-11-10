الكومي: هناك حملة ضد التحكيم المصري.. ولم أقصد تهرب إمام عاشور من المنتخب

يرى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن التحكيم في مصر يتعرض لحملة وكل جمهور يبحث عن مصلحة ناديه.

ونفى الكومي أن يكون قد ألمح لتهرب إمام عاشور من منتخب مصر بعد إصابته في مباراة الأهلي الأخيرة.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر قناة dmc: "لا يوجد حكم مصري يتعمد الخطأ، دائما ما يتم ضرب المثل بشفافية ونزاهة الحكم المصري، لكن هناك حملة ضد التحكيم وكل جمهور لمصلحة ناديه".

وأوضح "منذ بداية الدوري وكل جمهور يريد الضغط على الحكم مبكرا، ربما بعض الحكام مثل اللاعب يبتعدون عن مستواهم".

وتابع الكومي "جمال علام أعلن من قبل إذا فقدتم الثقة في الحكام المصريين فنحن نرحب بأي ناد يرغب في حكام أجانب على حسابه الشخصي".

وكشف "أحيي محمد فاروق وإبراهيم نور الدين بسبب مجهوداتهم الكبيرة لإعداد الحكام، وإقالتهم بسبب التسريب الذي حدث بطريقة أو أخرى، نحن لا ندينهم والأمر قيد التحقيق لكن الأمور كانت مشتعلة".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "أنا من أكثر المؤمنين بموهبة محمد عادل وتواصلت معه وأبلغني أن التحقيقات ستثبت وجود مغالطات في التسريب وأنه غير صحيح بحدوث اقتطاع خلال حديثي".

وواصل "أبلغني ياسر عبد الرؤوف أن تواجده في رئاسة لجنة الحكام كفترة انتقالية لحين انتخاب اتحاد كرة جديد ليتخذ قراره بشأن لجنة الحكام".

وبسؤاله عن تصريحه بشأن التلميح لتهرب إمام عاشور من المنتخب أجاب "للأسف الشديد يتم تفسير التصريحات بشكل خاطيء، البعض فسّر تصريحاتي بكونها تهرب وأقسم أن هذا غير صحيح".

وواصل "إمام عاشور من اللاعبين الذين أؤمن بقدراتهم وهو موهبة لا تتكرر كثيرا وغير مقصود تماما التلميح عن تهربه من المنتخب لكن للأسف هذا ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي".

أما عن إمكانية الترشح لاتحاد الكرة مجددا أوضح تعرضت لضغط كبير جدا لم أكن أتوقعه أبدا".

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته "لذلك سأفكر مليون مرة قبل ذلك القرار، الجميع يتذكر السلبيات فقط ولا حديث عن الإيجابيات".