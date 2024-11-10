مرتجي: الزمالك من قلاع الرياضة الإفريقية ولكن.. وكهربا ما كان ليسدد الغرامة بدون مساعدة الأهلي

أبدى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي رأيه بخصوص القاعدة الجماهيرية للنادي في الأعوام الأخيرة، كما كشف عن موقفه من انضمام إمام عاشور ومحمود كهربا للفريق.

وقال مرتجي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مشجعو الأهلي في مصر لا يقلوا عن 70-80 مليون. الأجيال الجديدة تربت على فوز الأهلي في السنوات الماضية ووجود اسمه في كل مكان فيصبحوا مشجعين للأهلي بالفطرة. لدي صديق زملكاوي متعصب وابنه أهلاوي ويصحبه لمشاهدة المباريات".

وأضاف "الزمالك له كل التقدير والاحترام وقلعة من قلاع الرياضة الإفريقية وليست المصرية فقط ولكن الإحصائيات تتكلم عن نفسها. الكلام سهل ولكن ما هي النتائج"؟

وأوضح "الأهلي نادي القرن في إفريقيا عن جدارة وأكبر قلعة أو أكبر نادٍ في إفريقيا. الأهلي لم يعُد مصريا وإفريقيا فقط بل عالميا. شاركنا في كأس العالم 9 مرات وتوجنا ببطولة نصف العالم ونحن أول نادٍ في تاريخ إفريقيا يتوج بكأس من فيفا".

وتابع "التعامل مع علي معلول ليس بالعاطفة بل بالعطاء. لقد حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي وقدم له الكثير. الناس تتمنى أن يصبح مصريا ولكني أعتبره مصريا بالفعل. الخطيب كان حريصا على تحقيق كل ما يريده معلول، وعقده ساريا ولن نقيم ذلك بعد عودته، ولكن التجديد مسألة أخرى".

وكشف "انضمام إمام عاشور فاجأني أكثر من محمود كهربا، وأهميتهما لا تقل عن بعضهما البعض. كهربا تنازل عن الكثير للانضمام للفريق وأتانا مجانا ولم يكُن هناك أي "كوبري" بل هو من أحضر الاستغناء بنفسه".

وواصل "الأهلي ساند كهربا كثيرا وهو يستحق ذلك وما كان ليتمكن من سداد الغرامة بدون الأهلي، ومن الطبيعي أن ندعمه كابن من أبنائنا، وهو ضحى بالكثير من أجل النادي".

وعن الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي قال: "كان يجب أن يحدث وسعيد لحدوثه، وأشكر محمد الشحات على نجاحه فيما لم يتمكن منه العديد من الشخصيات على مستويات عالية".

وفي الختام قال: "الخطيب هو حائط الصد الذي يحمينا من الكثير، وأتمنى استمراره كرئيس لنا دائما. واستاد الأهلي سيتم تجهيزه خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة، وأتمنى أن يتم ذلك والخطيب رئيس النادي".