بسام: أغلقنا صفحة مباراة الأهلي بالفوز على الإسماعيلي

أبدى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا سعادته عقب الفوز على الإسماعيلي 1-0 في الجولة الثانية.

وقال بسام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كان فوزا هاما بعد الهزة التي تلت الخسارة أمام الأهلي، حيث كانت نتيجة غير متوقعة".

وأضاف "تمكننا من عزل أنفسنا عن مباراة الأهلي بكل ظروفها، واتفقنا أن تكون مباراتنا أمام الإسماعيلي هي الأولى لنا في الدوري".

وتابع "الإسماعيلي فريق قوي ولاعبيه جيدين وقميص هذا النادي شرف لأي لاعب في مصر وأي لاعب يرتدي سيصبح لاعبا كبيرا".

وواصل "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، والإسماعيلي كان أقرب للفوز في المباراة الأولى أمام غزل المحلة (انتهت بالتعادل)".

واختتم "مباراة الأهلي صفحة تم إغلاقها بالنسبة لنا ولم يكن يومنا، ومن المهم أن نبني على هذا لفوز الأول".

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 5-2 في الجولة الأولى من الدوري، ثم حقق أول 3 نقاط له أمام الإسماعيلي.