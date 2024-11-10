مصيلحي: يجب زيادة رواتب الحكام وليس منطقيا أن تدفعها الأندية

محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري - إم بي سي مصر 2

وقال مصيلحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "يجب أن يتم زيادة رواتب الحكام ومكافأتهم وتحفيزهم مثلما يتم معاقبتهم على الأخطاء".

وأضاف "قيمة رواتب الحكام في الدوري تختلف تماما عن خروجهم للمباريات الدولية".

وأوضح "من يدفع بدلات الحكام هي الأندية بالأساس وهذا ليس منطقيا".

وأكمل "اتفقنا منذ البداية في اجتماع رؤساء الأندية على أن يتولى خبير أجنبي رئاسة لجنة الحكام، ولكن اتحاد الكرة فضل تأجيل ذلك حتى تنتهي مدته في ديسمبر المقبل".

وعن سير الفريق قال: "لدينا مباراة قوية أمام الأهلي بعد التوقف الدولي، واللاعبون لديهم الثقة والقدرة على تحقيق شيء مميز هذا الموسم".

واختتم "صرفنا مكافآت للاعبين بعد الجولة الأولى من الدوري، واللائحة الداخلية للفريق يتم تغييرها تبعا لشكل الدوري والموسم".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الأهلي والزمالك.

هؤلاء الفرق الثلاثة فقط حققوا العلامة الكاملة من أول جولتين في الدوري.