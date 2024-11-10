مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم

أبدى محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري عدم رضاه عن تعادل الفريق أمام الجونة في الجولة الثانية من الدوري.

وقال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "التعادل ليس مرضيا لنا كجهاز فني. فعلنا كل شيء بالكرة وكان ينقصنا التسجيل".

وأضاف "واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت، وصنعنا العديد من الفرص ولكن كان هناك بعض البطء في التحضير خلال الشوط الأول".

وأوضح "في الشوط الثاني تطور الأداء بعد التبديلات ولكن غاب التوفيق".

وتابع "هذه المباراة الثانية في الدوري ولم نصل لأفضل تشكيل ممكن، ولدينا مباريات صعبة بعد فترة التوقف في الدوري وكأس الكونفدرالية".

وأكمل "لدينا إصابات في خط الدفاع ولكن اللاعبون قدموا ما لديهم. لم نكن موفقين في العديد من الفرص ونواجه فريق محترم لديه هدف وهو نقطة التعادل، وقد حصلت عليها".

وتابع "الدوري صعب والكل يستهدف جمع النقاط بأي شكل، وكان من الممكن أن نخسر بهجمات الجونة المرتدة وهذه طريقة علاء عبد العال دائما".

واختتم "لا أريد لوم التحكيم ولكننا بحاجة لوقت اللعب الفعلي في الملعب، والدقائق الـ 5 المحتسبة لم تكن كافية".

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد نقطتين.