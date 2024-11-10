علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة

أبدى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة رضاه عن أداء فريقه بعد التعادل مع المصري بدون أهداف في الجولة الثانية.

وقال عبد العال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أدرنا المباراة كما أردنا مع احترامي للمصري ونجومه".

وأضاف "أغلقنا على نقاط قوة المصري بشكل كبير لدرجة أن الشوط الأول لم تكن له أي فرص، بينما كانت لنا فرص خطيرة للغاية".

وتابع "النقطة جيدة ولكننا كنا نريد النقاط الثلاث وعملنا على تحقيق ذلك، والإغلاق على نقاط قوة المنافس لا يتعارض مع العمل لأجل الفوز".

وأوضح "كنت أعرف أن المصري سيستحوذ أغلب الوقت ولكننا منعنا الخطورة، وكنا نعلم أن مصدرها سيكون العرضيات وتمكن اللاعبون من التعامل مع ذلك".

وكشف "أحد اللاعبين البدلاء لم يقدم المطلوب منه ولم يكن موفقا، لن أذكر اسمه ولكن هذا منح المصري المزيد من السيطرة على الكرة".

وعن شكواه من الصافرة التي كانت تنطلق من مدرجات المصري حين يملك لاعبو الجونة الكرة قال: "لا يجب أن أشتكي أنا بل يجب أن يتصرف مراقب المباراة. هذا سلوك غير مقبول ومن الممكن أن يتوقف أحد اللاعبين بهذه الصافرة الخاطئة".

ويحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد نقطتين، بعد تعادلين مع المصري وزد.

فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 4 نقاط.