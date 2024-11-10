المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟

أبدى المغربي زهير المترجي لاعب فاركو رضاه عن أداء الفريق رغم التعادل مع البنك الأهلي.

وقال المترجي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر الزملاء على أدائهم في هذه المباراة".

وأضاف "سيطرنا على المباراة كما شاهد الجميع ولم نتمكن من التسجيل، وإن شاء الله سنقول كلمتنا في المباراة المقبلة".

وأوضح "أطمح لتقديم كل ما لدي هذا الموسم لصناعة الفارق، وسأقول كلمتي في الدوري المصري إن شاء الله".

وتابع "لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف أن إيقاع الدوري المصري مرتفع قليلا".

واختتم "جئت هنا لأتجاوز حدودي، ولمَ لا نفوز بجميع المباريات المقبلة"؟

وتعادل فاركو مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الثانية، بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.