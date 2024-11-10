رجل مباراة فاركو أمام البنك الأهلي: النتائج ستأتي لهذا السبب.. ولن تكون آخر مرة لي مع الجائزة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 02:05

كتب : FilGoal

محمود جهاد - فاركو

أبدى محمود جهاد لاعب فاركو ورجل مباراة الفريق أمام البنك الأهلي رضاه عن أداء الفريق رغم التعادل.

وقال جهاد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا ما لدينا وأي نتيجة مرضية".

وأضاف "لم نكن موفقين في المباراة الأولى، وحاولنا طوال المباراة الحالية لأن كل مباراة أشبه بمباراة كأس في ظل نظام الدوري الجديد".

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وأوضح "عانينا من بعض الظروف في الموسم الماضي وتمكننا من اجتياز هذه المرحلة وتفادي الهبوط، وهذا ما نركز على عدم تكراره في انطلاقة الموسم الحالي".

وتابع "نشعر بالرضا عن مستوانا لأننا نقيم أنفسنا وطالما أن الأداء جيد ستأتي النتائج والنقاط".

واختتم "سعيد بجائزة رجل المباراة وإن شاء الله لن تكون آخر مرة ولكن الأهم أن يفوز الفريق".

وتعادل فاركو مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الثانية، بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

محمود جهاد الدوري المصري فاركو
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