مدرب فاركو: أظهرنا شخصيتنا رغم التعادل.. والدوافع سبب خسارتنا أمام الاتحاد

كشف أحمد خطاب مدرب فاركو عن الفارق في قيادته للفريق منذ بداية موسم للمرة الأولى، بعد توليه منصب المدير الفني خلال الموسم الماضي.

وقال خطاب في تصريحاته لقناة صدى البلد: "تولي القيادة في بداية الموسم تشكل فارقا عن تسلمي للمهمة في منتصف الموسم الماضي، ولكني كنت متواجدا مع الفريق طوال الوقت وكنت مشاركا في النجاحات والإخفاقات".

وأضاف "كنت أتحدث مع اللاعبين عن ضرورة إكمال ما بدأناه في نهاية الموسم الماضي، ولدينا طموح يفوق التمثيل المشرف في الدوري".

وأوضح "لاعبونا صغار في السن ولكنهم كبار في العقلية. نحن أقل فريق أجرى تدعيمات لعدم الحاجة إلى ذلك، فأنا مؤمن بقدرات الفريق الحالي الذي كونناه على مدار السنوات الماضية".

وتابع "أشعر بالرضا عن أداء الفريق كبداية أمام الاتحاد السكندري، وما حسم المباراة كان أن دوافع لاعبي الاتحاد أقوى، بينما لم يكن هناك تفوق على المستوى الفني".

وأكمل "كانت لدينا الدوافع لتعويض الهزيمة الأولى أمام فريق كبير مثل البنك الأهلي، وعبرنا عن شخصيتنا في هذه المواجهة رغم التعادل".

واختتم "يجب أن أمنح اللاعبين فترة للراحة خلال التوقف الدولي، ويغيب عنا سيف تيري وجيفرسون إنكادا مع منتخبي بلادهما، ولدينا مباريات صعبة بعد التوقف يجب أن نستعد لها".

وتعادل فاركو مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الثانية، بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.