جائزة كوبا - الكل اختار يامال عدا أسطورة واحدة.. ميسي يختار مواطنه وكريستيانو يمتنع

هيمن لامين يامال نجم برشلونة الواعد على أصوات جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ويصوت في هذه الجائزة اللاعبين السابقين الفائزين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وصوت جميع المصوتين للامين يامال في المركز الأول، عدا البرازيلي رونالدو الذي اختار سافينيو جناح مانشستر سيتي الحالي، ووضع يامال في المركز الثاني.

وامتنع 7 من الفائزين السابقين الأحياء عن التصويت، على رأسهم كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان.

كما لم يصوت جورج ويا وميشيل بلاتيني وروبرتو باجيو وكيفن كيجان ودينيس لو.

بينما اختار ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والأرجنتين، مدافع البلوجرانا باو كوبارسي في المركز الثاني وراء يامال، ومواطنه أليخاندرو جارناتشو في المركز الثالث.

وإليكم القائمة الكاملة للأصوات:

جياني ريفيرا (1969): لامين يامال - كوبي ماينو - أردا جولر

أوليج بلوكين (1975): لامين يامال - أردا جولر - سافينيو

ألان سيمونسين (1977): لامين يامال - ماتيس تيل - باو كوبارسي

كارل هاينز رومينيجه (1980 و1981): لامين يامال - أردا جولر - أليخاندرو جارناتشو

إيجور بيلانوف (1986): لامين يامال - كوبي ماينو - سافينيو

رود خوليت (1987): لامين يامال - كوبي ماينو - باو كوبارسي

ماركو فان باستن (1988 و1989 و1992): لامين يامال - أليخاندرو جارناتشو - كوبي ماينو

لوثار ماتيوس (1990): لامين يامال - جواو نيفيز - سافينيو

جان بيير بابان (1991): لامين يامال - وارين زاير إيمري - كوبي ماينو

خريستو ستويشكوف (1994): لامين يامال - باو كوبارسي - أردا جولر

ماتياس زامر (1996): لامين يامال - كوبي ماينو - سافينيو

رونالدو (1997 و2002): سافينيو - لامين يامال - أردا جولر

ريفالدو (1998): لامين يامال - سافينيو - أردا جولر

لويس فيجو (2000): لامين يامال - أردا جولر - جواو نيفيز

مايكل أوين (2001): لامين يامال - كوبي ماينو - سافينيو

بافيل نيدفيد (2003): لامين يامال - أردا جولر - كوبي ماينو

أندريه شيفشنكو (2004): لامين يامال - سافينيو - كوبي ماينو

رونالدينيو (2005): لامين يامال - سافينيو - جواو نيفيز

فابيو كانافارو (2006): لامين يامال - كريم كوناتي - أردا جولر

كاكا (2007): لامين يامال - أردا جولر - كوبي ماينو

ليونيل ميسي (2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023): لامين يامال - باو كوبارسي - أليخاندرو جارناتشو

لوكا مودريتش (2008): لامين يامال - أردا جولر - جواو نيفيز

كريم بنزيمة (2022): لامين يامال - أردا جولر - أليخاندرو جارناتشو