مرتجي: حسام عاشور يمكن أن يعود ولكن الحضري لا.. وهذه الأندية لا يجب منحها الرخصة

فسر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي سبب عدم ترشحه على منصب نائب الرئيس الذي خلى بوفاة الراحل العامري فاروق.

وقال مرتجي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لماذا لم أترشح على منصب نائب الرئيس؟ يتبقى لمجلسنا 7 أو 8 أشهر، إذا استقلت سيفرغ منصب أمين الصندوق، وبالتالي قد يطمح أحد الزملاء له، وهذا يعني أننا سنجري انتخابات من أجل فترة قصيرة للغاية ونحن في غنى عنها".

وأضاف "مصلحة النادي فوق أي اعتبار وأعليتها مرتين حين أردت منصبا أعلى وقيل لي إن هذا ليس الأفضل".

وأوضح "أردنا أن نترك منصب النائب شاغرا باسم الراحل العامري فاروق ولكن هذا لا يجوز، وإن ألزمنا أنفسنا بقرارنا بعدم الترشح لمنصبه فلا يمكننا منع الآخرين، وبناء عليه فكرنا في أن يترشح والده فاروق العامري لهذا المنصب ولكن حالته الصحية لم تسمح".

وتابع "اخترنا محمود فهمي للترشح على منصب النائب في النهاية، وترشح أحمد أبو النصر لهذا المنصب بإرادته الشخصية ثم اعتذر بإرادته إعلاء لمصلحة النادي وحفاظا على الاستقرار، وأرسل لنا رسالة بهذا المضمون".

وعن الحزن بعد خسارة السوبر الإفريقي قال: "نحن دائما نريد الفوز ونريد أن نكون الرقم واحد. هذه ضريبة الاعتياد على الفوز طوال الوقت، وهذا ليس سحرا بل سيرا بخطوات ثابتة وإدارة وتخطيط وفكر".

وأضاف "بصراحة لا أستطيع النظر لركلات الترجيح بل أعرف ما حدث من صوت الملعب. ركلة رضا سليم الضائعة أتعبتني كثيرا لأنه لاعب مجتهد، ولكن الشناوي كان موفقا وهو يستحق ذلك".

وأكمل "الأهلي يتم معاملته كنادٍ عالمي وليس مصريا أو إفريقيا، وهذا ينعكس في ميزانية الفريق بقوة. الأهلي يعتمد على أرباح البطولات في المقام الأول ولدينا صعوبات في توفير الدولار ولا يمكننا حل هذا الموقف خارج الأطر القانونية".

وواصل "هل يمكن أن يلعب الأهلي لعبة ولا يكون الأول فيها؟ ولكن الرياضات الأخرى مداخيلها ضعيفة للغاية، وهذا البند يسبب لنا عجزا سنويا قيمته 380 مليون جنيه. إذا أحضرت مدربا أجنبيا للعبة يجب أن أدفع لاتحادها 500 ألف جنيه. ألا ينعكس هذا المدرب الأجنبي على مستوى اللاعبين الدوليين؟ دفعنا 22 مليون جنيه للاتحادات التي يفترض بها أن تدعمنا وليس العكس".

وتابع "لست راضيا عن أداء اتحاد الكرة وأشعر بغياب الانسجام بين الأضعاء مع احترامي لهم على المستوى الشخصي. لا أرى هذا المجلس ناجحا وتقييمي له 4 من 10".

وكشف "الضغط على الحكام يولد الاحتواء. نطالب بالمسؤول الأجنبي عن لجنة الحكام منذ 4 سنوات من أجل تطوير مستوى التحكيم".

وبسؤاله عما إذا كان يتم مجاملة الأهلي تحكيميا قال: "الأهلي خسر بطولة الدوري تحكيميا قبل سنتين. من الممكن أن يستفيد من الخطأ مثل بقية الأندية ولكن لا يتم مجاملته لأنه الأهلي".

وأوضح "استغربت تسريب محادثة الحكم محمد عادل مع حكم الفيديو. "تعرية" الحكم على الملأ ليست أمرا جيدا. ولهذا نطالب بضبط منظومة التحكيم لأن هذا دليل على سوء تنظيم الأمور".

وأتم هذا الملف قائلا: "القرار بشأن صوت الأهلي في انتخابات اتحاد الكرة يخص مجلس الإدارة ولكن على المستوى الشخصي أتمنى أن يصبح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد".

وكشف "الأهلي لم ولن يخاطب فيفا لوضع شعار بطولة القارات الثلاث على قميص النادي. وهناك 4 كؤوس داخل بطولة كأس إنتركونتيننتال".

وتابع "تم مكافأة اللاعبين بمبالغ جيدة بعد الفوز على العين، ورواتب فرق النشاط الرياضي أقسمها بـ 75% كراتب ثابت و25% على تحقيق أهداف النادي، وذلك انعكس بصورة إيجابية في زيادة بطولات الألعاب الأخرى".

وواصل "من اشتراطات تراخيص الأندية أن تجاري أرباح النادي حجم إنفاقه، لهذا نقدم ميزانية كرة القدم منفصلة عن ميزانية النادي، ولذلك تضطر بعض الأندية للمغالاة في أسعار بيع اللاعبين، ولكن بعض الأندية التي لا تملك الجماهير وبالتالي لا تملك تسويقا تدخل أرباحها من مصادر مجهولة ولا يجب منحها الرخصة".

وعن إمكانية إجراء صفقات بين الأهلي والزمالك قال: "لا يوجد ما يمنع الأمر.. ولكنه ليس سهلا".

وكشف "باب الأهلي مفتوح أمام حسام عاشور لأنه من رموز النادي وتوج معه بالعديد من الألقاب، وهذا النوع من أبناء النادي حتى لو أخطأ تنتهي الأمور تماما طالما أنه اعتذر".

وبسؤاله عن إمكانية عودة عصام الحضري للعمل في النادي من نفس المنطلق قال: "لا. بعد ما فعله لا يمكن أن يعود. لقد عشت ما حدث عام 2006 في النادي وأنا من توليت ملف قضية سيون السويسري".