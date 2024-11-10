وسام أبو علي يكشف كيف خدع دفاع وحارس العين ويؤكد: فخور لأنني واجهة فلسطين

شدد وسام أبو علي مهاجم الأهلي على أن الفوز بالجوائز الفردية يدل على أنه يقدم مستوى مميز مع الفريق ويمنحه دوافع جديدة.

وقال أبو علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد على كل شيء، الانتصارات والبطولات والمجهود والجائزة الفردية لي تدل أنني قدمت شيئا مميزا في نصف موسم والقادم أفضل".

وأضاف "عندما جئت إلى مصر كنت أتحدث اللغة العربية بمستوى متوسط، ولكن الآن أتحدث المصرية بشكل جيد جدا".

وواصل "الأهلي دائما في ظروف صعبة وبطولات متتالية ولكن الحمد لله وفقنا في الفوز بالسوبر المصري ثم على العين وتحقيق انطلاقة جيدة في الدوري".

وأشار "سمعت أفشة في مرة يقول إن الأهلي إذا سقط سيقوم مرة أخرى ولكن بشكل مرعب للجميع، وهذا ما حدث هذا الموسم".

وأردف "توقعت أن لاعب العين سيمرر الكرة إلى حارسه لأنه لا يراني، فقررت الجري نحو الحارس والانتظار إذا مرر له اللاعب الكرة سوف أضغط عليه، ولم أفكر في مراوغة الحارس".

وشدد "فخور جدا أنني واجهة كبيرة لمنتخب فلسطين ولبلادي كلها، وأسعد كثيرا أن البعض من الجمهور الفلسطيني لا يزال يفرح بأهدافي وتألقي مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي أفضل جمهور في العالم، وهو أفضل 200 مرة مما كنت أتوقعه قبل قدومي إلى الأهلي".