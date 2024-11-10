وكيل الجزيري: تقبل قرار استبعاده بصدر رحب.. وهذا ما يفصله عن التجديد مع الزمالك

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 01:05

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري - سيف الجزيري

أعلن حازم فتوح وكيل سيف الجزيري لاعب الزمالك اقتراب المهاجم التونسي من تجديد تعاقده مع الأبيض لمدة موسمين.

وغاب الجزيري عن فوز الزمالك ضد سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال حازم فتوح عبر أم بي سي مصر 2: "سيف الجزيري لا يعرف سبب استبعاده من قائمة الزمالك، ورغم ذلك تقبل القرار بصدر رحب".

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وأضاف "المدرب لم يتحدث معه، وعرفنا بقرار الاستبعاد من أحد الصحفيين قبل المباراة بيومين، وهو ما نتحفظ عليه".

وأكمل "سيف اتفق مع الزمالك على التجديد لموسمين بخلاف الموسم الحالي، وهو ما أكده رئيس النادي عقب التتويج بلقب السوبر الإفريقي من قبل، وفي انتظار توقيع العقود الرسمية الخاصة باتحاد الكرة".

وأتم "في الفترة المقبلة سيكون أنيس بن ميم المحامي الخاص بسيف الجزيري والمتحدث الرسمي الخاص به".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن جوميز قرر استبعاد سيف الجزيري من قائمة الفريق لأسباب فنية.

وشارك الجزيري في آخر 9 دقائق من المواجهة الافتتاحية بالدوري أمام البنك الأهلي.

وشارك الجزيري في ست مباريات هذا الموسم بقميص الزمالك في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل هدف وحيد.

وانضم التونسي إلى الزمالك في صيف 2021 قادما من المقاولون العرب.

وشهدت قائمة منتخب تونس غياب سيف الجزيري وانضمام زميله حمزة المثلوثي.

سيف الجزيري الزمالك الدوري المصري
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