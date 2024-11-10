تعليق من إمام عاشور على الصلح بين الشحات والشيبي

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور لـ الأهلي ضد العين

علق إمام عاشور لاعب الأهلي على الصلح بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وتم الصلح بين الثنائي الشحات والشيبي خلال تواجده في حفل "دير جيست" لتوزيع جوائز الأفضل في الدوري المصري.

وقال إمام عاشور عبر قناة أون تايم سبورتس على هامش الحفل: "الصلح بين الشحات والشيبي أسعدني جدا، فنحن جميعا خارج الملعب أشقاء".

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وأضاف "جمهور الأهلي يدعمني دائما وأيضا مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".

وأكمل "كل اللاعبين يساعدون بعضهم البعض في الأهلي وأشكرهم لأنهم منذ انضمامي للفريق وهم يدعموني دائما".

وأخيرا تمت كتابة كلمة النهاية للأزمة التي استمرت لأكثر من سنة بين حسين الشحات لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكشف محمد الشحات شقيق ووكيل حسين الشحات عن الصلح بينه وبين اللاعب المغربي خلال حفل "دير جيست" لتوزيع جوائز الأفضل في الدوري.

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تم الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، وخلال الحفل تقابلنا بالصدفة وتصافح الثنائي وحسين اعتذر له والشيبي تقبل اعتذاره وانتهى الأمر".

وأضاف "الشيبي بكل احترام عندما طلبت منه أن يأتي له حسين الشحات ويعتذر له ووافق فورا".

وأتم تصريحاته "حسين اعتذر أكثر من مرة وكان يشعر بالحزن من نفسه لما بدر منه تجاه الشيبي وحاول إنهاء الأزمة كثيرا".

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