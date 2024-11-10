الفوز الأول مع ميكالي.. منتخب مصر للشباب يتفوق على تنزانيا بثلاثية

المنسق الإعلامي يوضح سبب غياب إمام عاشور ورمضان صبحي عن قائمة منتخب مصر

في الجول يكشف حقيقة حصول طلائع الجيش على مكافآت من انضمام شحاتة للمنتخب

المنسق الإعلامي للمنتخب: غياب ثنائي ضد كاب فيردي.. ولا خلافات بين حسام واللاعبين

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