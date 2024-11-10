سلة - مصدر من الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا على ضم محترف أمريكي جديد

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 00:36

كتب : هاني العوضي

ويل شيري لاعب كرة السلة

اقترب نادي الاتحاد السكندري من تدعيم صفوف فريق كرة السلة للرجال بصفقة جديدة للاعب محترف أمريكي.

وقال مصدر من النادي لـFilGoal.com: "اتفقنا مع اللاعب الأمريكي ويل شيري للانضمام للفريق وهو قادم من الدوري الإيراني".

وأضاف "اللاعب البالغ من العمر 33 عاما سيصل إلى مصر خلال ساعات وسينضم للتدريبات من أجل المشاركة مع الفريق في بطولة السوبر التي تقام في البحرين يوم 28 نوفمبر".

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وأكمل "تم التعاقد مع اللاعب بترشيح من أحمد عمر مدرب الفريق، وذلك بعد إصابة ديكسون وعدم لحاقه ببطولة السوبر".

وواصل "اللاعب وقع مع الاتحاد لمدة موسم وذلك لصعوبة ضمه لخوض مباراتين فقط في السوبر، وحتى يشارك مع الفريق لحين تعافي ديسكون من الإصابة القوية في الكتف".

وأعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري البحريني نهاية نوفمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر.

فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.

الاتحاد السكندري كرة سلة
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