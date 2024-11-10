يلديز يحتفل على طريقة ديلبيرو.. يوفنتوس ينتصر على تورينو في الدربي بثنائية

واصل يوفنتوس تفوقه في دربي ديلا مولي بالفوز على غريمه التقليدي بنتيجة 2-0 على تورينو في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ومنذ الخسارة في 2015 من تورينو لم يخسر يوفنتوس أي مباراة أمام التورو، إذ فاز في 16 مباراة وتعادل في 5.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس لـ 24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة بشكل مؤقت عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل تورينو المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة ومتكبدا الهزيمة الرابعة في آخر 5 مباريات.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 18 عن طريق تيم وياه بعد متابعة لتسديدة كامبياسو التي ارتدت من الحارس.

وفي الشوط الثاني وقبل 6 دقائق من نهاية اللقاء عزز التركي كينان يلديز النتيجة بالهدف الثاني بعدما حوّل عرضية فرانسيسكو كونسيساو برأسية في الشباك.

واحتفل كينيان صاحب القميص رقم 10 مع يوفنتوس على طريقة أليساندرو ديلبيرو أسطورة النادي والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 50.

To: @delpieroale, on his 50th birthday 🎁👅 From: Kenan Yildiz pic.twitter.com/0oprOfPBVf — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 9, 2024

ويعد يوفنتوس هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

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