المنسق الإعلامي للمنتخب: غياب ثنائي ضد كاب فيردي.. ولا خلافات بين حسام واللاعبين

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر عن تفاصيل الاستعداد لمواجهتي الفراعنة ضد كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا.

وقال مراد عبر قناة أون تايم سبورتس: " الثنائي مروان عطية وتريزيجيه يغيب عن منتخب مصر أمام كاب فيردي للحصول على الإنذار الثاني، ويعود للمشاركة أمام بوتسوانا بشكل طبيعي".

وبسؤاله عن عدم ضم حسين الشحات قال: "كلها قرارات فنية وأي لاعب يظهر بمستوى مميز أمامه فرصة للانضمام للمنتخب مثل طاهر محمد المتألق حاليا".

وأكمل "يتردد دائما أن هناك خلافات بين حسام حسن وبعض اللاعبين ولكن هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، والدليل هو ضم عمر كمال لقائمة المنتخب رغم الشائعات التي تقول إن هناك خلاف بينه وبين العميد".

وأوضح "عمر كمال يقدم مستوى مميز مع الأهلي وهو لاعب كبير ويجيد المشاركة في أكثر من مركز وهذا ما يبحث عنه الجهاز الفني للمنتخب في اللاعبين الدوليين".

وأتم تصريحاته "مصطفى محمد سينضم لمعسكر منتخب مصر يوم الإثنين، وعمر مرموش سينضم يوم الثلاثاء بسبب مواعيد حجز الطيران".

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

بينما يلعب منتخب مصر يوم 15 نوفمبر ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.