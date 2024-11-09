الشحات: لا نشبع من البطولات في الأهلي.. ومباراة اتحاد جدة أصعب من العين

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - حسين الشحات

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على أن لاعبي فريقه لا يشبعون من الفوز بالبطولات مع القلعة الحمراء، وذلك لزيادة الإنجازات الفردية لكل منهم.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر أون تايم سبورتس: "لا يوجد موسم يبدأ بسهولة في الأهلي، وكل موسم يبدأ ببطولة وهذا الموسم بدأ بـ3 بطولات خسرنا منهم واحدة وفزنا ببطولتين والموسم لا يزال به المزيد من البطولات مثل الدوري وإفريقيا وكأس العالم للأندية".

وأضاف "جمهور الأهلي يريد أن تكون كل المباريات في الموسم مثل مواجهة العين الإماراتي، ويريد أن يفوز الفريق بكل البطولات".

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وواصل "مباراة اتحاد جدة كانت أصعب من مواجهة العين لأنها كانت في السعودية على ملعب الاتحاد ووسط جماهيره وسط توقعات بخسارة الأهلي بنتيجة كبيرة، لكننا كنا على يقين بتحقيق الفوز".

وأكمل "خسارة السوبر الإفريقي جعلت الفريق يستفيق خاصة أنها ضد الزمالك الغريم التقليدي للأهلي، ولذلك الحزن كان أكثر من الطبيعي وبعدها اتخذنا القرار بالفوز بأي بطولة نشارك فيها لمصالحة الجمهور وهذا ما حدث في السوبر المصري ثم ضد العين".

وأكد "لا يوجد تشبع من البطولات في الأهلي ومن يشبع من البطولات من الأفضل له ألا يأتي للقلعة الحمراء".

وتابع "نلعب كل سنة على 7 بطولات تقريبا والجمهور يريد كل هذه الألقاب والفوز بها يزيد من تاريخ كل لاعب".

وأشار "إذا كنت لاعب تمتلك 10 بطولات وتلعب في الأهلي ستدخل الموسم به 6 بطولات إذا فزت بها سيصبح رصيدك 16 بطولة، فلماذا أشبع من الألقاب؟".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي كبير ويساندنا في كل البلاء مثل السعودية والإمارات وإفريقيا، وطوال ما يقدم لنا الدعم سوف نسعده".

حسين الشحات الأهلي الدوري المصري
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