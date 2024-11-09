بالأرقام - ليست المرة الأولى.. طاهر يعود لقائمة منتخب مصر بعد تألقه مع الأهلي

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 23:40

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر - طاهر محمد طاهر

يعود طاهر محمد طاهر لـ قائمة منتخب مصر بعد غياب، إذ أن انضمامه تحت قيادة حسام حسن ليس الأول.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي وبوتسوانا يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة.

وحجز منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

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وشارك طاهر من قبل بقميص منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري وروي فيتوريا.

واكتفى طاهر بـ 6 دقائق في المباراتين السابقتين، الأولى ضد تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 في الفوز 3-2 تحت قيادة خافيير أجيري لمدة 4 دقائق.

ثم شارك ضد بلجيكا في ودية عام 2022 في الفوز 2-1 تحت قيادة روي فيتوريا.

تألق كبير = انضمام للمنتخب

صاحب الـ 27 عاما يخوض أفضل بداية موسم له مع الأهلي منذ انضمامه.

شارك في 8 مباريات سجل 5 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات حتى الآن.

ووصل طاهر إلى هدفه الثاني في الدوري بالفعل خلال أول مباراتين، حيث سجل أمام سيراميكا كليوباترا وزد.

وسجل طاهر إجمالا 21 هدفا مع الأهلي في جميع المسابقات، 5 منهم في الموسم الحالي.

ويتواجد طاهر في قائمة المنتخب في ظل غياب محمد صلاح بسبب حصوله على راحة وكذلك أحمد سيد "زيزو" بسبب الإصابة.

أرقام طاهر في أول جولتين من الدوري المصري

ثالث أفضل جناح مصري أكمل مراوغات ناجحة بعد كل من مصطفى زيكو لاعب زد (6) ونادر فرج لاعب الإسماعيلي (5).

سادس أفضل لاعب هجومي مصري في الدوري يفوز بالتحامات ثنائية (هوائية وأرضية) برصيد 10 مرات.

ثالث أكثر لاعب حصل على أخطاء لصالحه بعد نادر فرج لاعب الإسماعيلي (7) ومحمد دودو لاعب بتروجت (5).

ثاني أكثر جناح قطع مسار الكرة برصيد 3 مرات بعد فوزي الحناوي وتوفيق محمد (4).

ثاني أكثر لاعب هجومي أرسل عرضيات صحيحة برصيد 3 مرات بعد وليد مصطفى (4).

ثاني أكثر لاعب أرسل تمريرات مفتاحية (انتهت بتسديدة) برصيد 4 مرات بعد نادر فرج وإسلام عيسى (5).

ثاني أكثر لاعب تمريرا للكرات الصحيحة في الثلث الهجومي برصيد 20 مرة بعد عبده يحيى ومحمد عصام ثنائي غزل المحلة (21).

ثاني أكثر لاعب إكمالا للتمريرات الصحيحة برصيد 47 تمريرة بنسبة دقة (78%) بعد محمد عصام (50 تمريرة بنسبة 87%).

ووفقا لموقع سوفا سكور فهو أفضل مهاجم مصري في الشق الهجومي بـ 8 من 10.

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