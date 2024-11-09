الثامنة على التوالي بلا فوز.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام لانس

خسر نانت أمام مضيفه لانس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد مهاجم نانت منذ البداية وحتى الدقيقة 66، حين حل سيرهو جيراسي بدلا منه.

وتقدم لانس بركلة جزاء سجلها بريميشلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 21.

وتعادل موسيس سيمون لنانت من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 36.

وبعد خروج مصطفى بـ 5 دقائق، تقدم نانت في الدقيقة 71 بهدف نيكولا كوزا بعد تمريرة من سيمون.

ولكن لانس قلب النتيجة بالتعادل في الدقيقة 86 بواسطة حمزة أوجيديران، ثم بالفوز عن طريق أدريان توماسون في الدقيقة 90.

وبذلك يستمر نانت للمباراة الثامنة على التوالي بلا فوز في الدوري الفرنسي، وبالهزيمة الثالثة على التوالي أيضا.

ويعود آخر فوز حققه نانت في الدوري الفرنسي إلى 31 أغسطس، حين فاز على مونبلييه في الجولة الثالثة.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

فيما تقدم لانس للمركز الخامس مؤقتا برصيد 17 نقطة.