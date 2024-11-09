زلاكة وربيعة جديد.. من هو الثنائي المنضم حديثا لـ منتخب مصر

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 22:47

كتب : FilGoal

محمد ربيعة - زلاكة - منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر استدعاء الثنائي محمد ربيعة ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" لأول مرة.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي وبوتسوانا يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة.

وحجز منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

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مدافع سموحة وجناح سيراميكا كليوباترا انضما ليعوضا الغيابات العديدة التي ضربت المنتخب قبل بداية معسكر شهر نوفمبر الجاري.

من هو محمد ربيعة؟

الاسم الحقيقي ليس ربيعة ولا تربطه أي صلة قرابة بقائد الأهلي ومدافع منتخب مصر.

انضم في صفقة تبادلية بين مودرن سبورت وسموحة مقابل أحمد مصطفى.

محمد أحمد هو الاسم الحقيقي لـ "ربيعة" الذي يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

بدأ رحلته من ناشئين بنها ثم انضم لصفوف فريق كوكاكولا وأعير إلى وادي دجلة عاد مجددا لكوكاكولا والذي تحول إلى فيوتشر عقب الصعود للدوري الممتاز، وفي الموسم الجاري يمثل سموحة بعد الانتقال في صفقة تبادلية.

وفي ظل تألق رامي ربيعة مع الأهلي ومنتخب مصر أُطلق اسم ربيعة عليه لتمر الأيام، ولعب ضده بل ويعوض غيابه في قائمة منتخب مصر الآن.

وسبق أن كشف محمد عبد الله مدرب شباب الزمالك كيف بدأت مسيرة محمد لـ FilGoal.com: "أثناء متابعتي لفريق بنها بحكم أنها بلدي، لفت نظري الظهير الأيسر محمد ربيعة، وكنت وقتها أعمل مع مختار مختار في الإنتاج الحربي فرشحته وأقتنع به ولكن بنها بالغ في الطلبات المادية ولم تتم الصفقة".

وأضاف "انتقل اللاعب إلى ميجا سبورت ولكن لم يشارك كثيرا بسبب التجنيد، وعندما توليت تدريب كوكاكولا طلبت التعاقد مع ربيعة".

وأوضح "أخبرني مجدي إسماعيل رئيس النادي آنذاك بإن هذا اللاعب على مسؤوليتي فرددت عليه إن النادي سيحقق ربحا من قيمة بيعه مستقبلا".

وأكمل "بالفعل تعاقدنا معه مقابل 25 ألف جنيه وحققنا الصعود مع الفريق للدوري الممتاز وتألق حاليا وكان مرشحا للانضمام لصفوف المنتخب".

وأتم "يتميز محمد بالقوة البدنية حيث بدأ كظهير أيسر ثم مدافع، وهو ما يمنحك فرصة أكبر داخل الملعب، كما إنه قوى جسمانيا في الالتحامات والضربات الرأسية".

من هو محمود عبد الحفيظ؟

محمود عبد الحفيظ الشهير بـ "زلاكة" وهو لقب أطلق عليه منذ الصغر بين أصدقائه.

ابن قرية مسرع بأسيوط تألق مع ناشئين بترول أسيوط وسجل 14 هدفا في 7 مباريات.

انضم لسيراميكا كليوباترا من بترول أسيوط مقابل مليوني جنيه مع نسبة 20% من إعادة البيع.

سبق وأن تلقى عروضا من الدوري المصري أبرزها من المقاولون العرب والمصري وإنبي وأسوان قبل الانتقال لسيراميكا.

وانضم لبيراميدز بعقد يمتد لـ 4 مواسم ونصف الموسم، بعد حصول سيراميكا كليوباترا على 15 مليون جنيه لإتمام التعاقد، عاد لسيراميكا سريعا لكن معارا لموسم واحد فقط.

يذكر أن قائمة منتخب مصر تشهد وجود 4 لاعبين لم يخوضوا أي مباراة دولية من قبل وهم مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد ربيعة وزلاكة.

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