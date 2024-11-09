للمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين.. الزمالك يحدد موعد السفر إلى ليبيا

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 22:38

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن مشاركة الفريق في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة .

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ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة.

وتم توفير هذه الطائرة من الجانب الليبي لخوض المباراة الودية.

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.

الزمالك خالد حسين ليبيا
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