مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نخاطب فيفا لوضع شعار "بطل القارات الثلاث"

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 22:26

كتب : أحمد الخولي

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

شدد مصدر مسؤول من الأهلي على أن ناديه لم يتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن وضع شعار "بطل القارات الثلاث" على قميص الفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم نخاطب فيفا بأي شكل من الأشكال لوضع شعار بطل القارات الثلاث على قميص الفريق".

وأضاف "نعرف أن مثل هذه الإجراءات تخص فيفا ولا يحق لنا التدخل فيها ونعرف أن إذا قرر فيفا أي شيء سيبلغنا به بشكل رسمي".

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وأكمل "الشعار الأساسي والوحيد الذي نعتمده هو لقب نادي القرن".

وأتم تصريحاته "نعرف جيدا أن هذه الشعارات يتم توزيعها في نهاية ا لبطولات الكبرى لأبطالها".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

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