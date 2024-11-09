الـ VAR وعبد المنعم عاندا زلاكة.. سيراميكا يحقق فوزه الأول في الموسم على الإسماعيلي

مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم

علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة

المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟