الـ VAR وعبد المنعم عاندا زلاكة.. سيراميكا يحقق فوزه الأول في الموسم على الإسماعيلي

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
بسام: أغلقنا صفحة مباراة الأهلي بالفوز على الإسماعيلي مصيلحي: يجب زيادة رواتب الحكام وليس منطقيا أن تدفعها الأندية رئيس شركة الكرة بغزل المحلة: افتتاح الاستاد سيصنع الفارق للمنظومة بأكملها مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟ رجل مباراة فاركو أمام البنك الأهلي: النتائج ستأتي لهذا السبب.. ولن تكون آخر مرة لي مع الجائزة مدرب فاركو: أظهرنا شخصيتنا رغم التعادل.. والدوافع سبب خسارتنا أمام الاتحاد
أخر الأخبار
بسام: أغلقنا صفحة مباراة الأهلي بالفوز على الإسماعيلي 3 دقيقة | الدوري المصري
مصيلحي: يجب زيادة رواتب الحكام وليس منطقيا أن تدفعها الأندية 9 دقيقة | الدوري المصري
رئيس شركة الكرة بغزل المحلة: افتتاح الاستاد سيصنع الفارق للمنظومة بأكملها 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم 17 دقيقة | الدوري المصري
علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة 34 دقيقة | الدوري المصري
المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟ 40 دقيقة | الدوري المصري
رجل مباراة فاركو أمام البنك الأهلي: النتائج ستأتي لهذا السبب.. ولن تكون آخر مرة لي مع الجائزة 46 دقيقة | الدوري المصري
مدرب فاركو: أظهرنا شخصيتنا رغم التعادل.. والدوافع سبب خسارتنا أمام الاتحاد 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان