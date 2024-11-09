سموحة يطلب استبعاد طارق مجدي والشناوي من إدارة مبارياته.. وحكم زد والأهلي

خاطب نادي سموحة، رابطة الأندية المصرية المحترفة ليطلب منه عدم إسناد أي مباراة له لطاقم تحكيم مواجهته الأخيرة في الدوري ضد الزمالك.

وأرسل نادي سموحة خطابا رسميا لرابطة الأندية يشير خلاله إلى أن الأخطاء التحكيمية في مباراة الزمالك ساعدت على خسارة الفريق.

وطلب سموحة من الرابطة عدم إسناد أي مباراة له لكل من طارق مجدي حكم مواجهة الزمالك.

وكذلك عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو في المباراة ذاتها.

بالإضافة إلى محمود ناجي حكم مباراة زد والأهلي، وذلك بسبب ارتكابته لعدة أخطاء سابقة ضد فريق سموحة.

وخسر سموحة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري المصري في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد الفوز على حرس الحدود في الجولة الأولى.