مدرب نيس يكشف موعد عودة عبد المنعم

كشف فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس عن تطورات إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

وقال هايس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليل: "محمد عبد المنعم سيعود بنهاية التوقف الدولي إن سارت الأمور على ما يرام".

وأضاف "الأمر ذاته ينطبق على هشام بوداوي".

وأوضح "بخصوص أنطوان ميندي أظهرت الفحوصات أن لديه التواء قوي في الكاحل وسيغيب لعدة أسابيع".

وحتى الآن لم يتعرض هايس لأي هزيمة على يد برونو جينيسيو مدرب ليل.

وعن ذلك قال: "نعم حين كنت في لانس لم نخسر أمام رين خلال الأعوام الماضية، ولكن يمكنه أن يتركني وشأني فهو يهزم الجميع".

ويحتل نيس المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل ليل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بعد مرور 10 جولات.