"اللعب في دوري الأبطال أسهل".. ميلان يتعادل مع كالياري 3-3

تعادل ميلان خارج أرضه مع كالياري بنتيجة 3-3 وواصل فقد النقاط في الدوري الإيطالي خلال الجولة 12 من المسابقة.

سجل رافائيل لياو (2) وتامي أبراهام أهداف ميلان، فيما سجل نادير زورتيا وجابريلي زابا (2) أهداف كالياري.

بعد الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، صرّح باولو فونسيكا مدرب ميلان قائلا: "مونزا يراقب رجلا لرجل، كالياري أيضا سيفعل ذلك في المباراة المقبلة أمامهم، كما سترى أن أتالانتا كان الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على باير ليفركوزن الموسم الماضي، وكان يراقب رجلا لرجل".

وأضاف "بصراحة، من الصعب اللعب في الدوري الإيطالي أكثر من دوري الأبطال بسبب هذه الأمور التكتيكية، من الأسهل علينا أن نلعب الليلة حتى لو كانت ضد ريال مدريد الفريق الأفضل في العالم، لأن الأمر مختلف تماما".

ويبدو أن ريال مدريد أسهل لميلان من مواجهة كالياري، فبعد الانتصار بنتيجة 3-1 في سانتياجو بيرنابيو، ميلان يعود لعاداته المحلية ويتعادل 3-3.

التعادل أبقى ميلان في المركز السابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، فيما تعادل كالياري بعدما خسر آخر 3 مباريات ورفع رصيده لـ 10 نقاط في المركز السادس عشر.

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في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف..

كالياري يتعادل أمام ميلان بثلاثة أهداف لكل فريق#كالياري_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/E8BqWvz9ys — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 9, 2024

وصف المباراة

تقدم الفريق السرديني بالهدف الأول مبكرا للغاية بعد مرور 63 ثانية، ركنية مرت من الجميع سجلها نادير زورتيا بتسديدة قوية أرضية.

رد ميلان بهدف رافائيل لياو في الدقيقة 15 بتسديدة ساقطة بعد تمريرة تيجاني رينديرز.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل البرتغالي الهدف الثاني بعد انفراد ومراوغة الحارس عقب بينية من يوسف فوفانا.

وسجل جابريلي زابا هدفا في الدقيقة 45+5 لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني، سجل زابا هذه المرة هدف التعادل مستفيدا من تمريرة خاطئة من فوفانا للخلف، انفرد على إثرها وسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 66 شارك تامي أبراهام بدلا من كاماردا وبعد 3 دقائق حول كرة ارتدت من يد الحارس وتابعها الإنجليزي في الشباك.

وقبل دقيقة على نهاية اللقاء أرسل توماسو أجويلو عرضية رائعة من الجهة اليسرى سددها زابا على الطائر من لمسة واحدة في الشباك معلنا التعادل.

وأصبح زابا أول مدافع يسجل ثنائية ضد ميلان منذ هانز بيتر بيريجل في نوفمبر 1986 مع سامبدوريا.

مرت الدقائق الأخيرة دون أي جديد خطف بها نقطة لممثل سردينيا.