مدرب مركز شباب العامرية: إلغاء مباراتنا مع أبو حمص بسبب سيارة تكريم الإنسان

كشف محمود التركي المدير الفني لمركز شباب العامرية عن إلغاء مباراة الفريق ضد أبو حمص في القسم الثالث بسبب عدم وجود سيارة إسعاف.

وقال التركي لـ FilGoal.com: "كنا نستعد لمواجهة أبو حمص على ملعبهم في دوري القسم الثالث لمنطفة الإسكندرية والبحيرة فوصلت سيارة تكريم موتى غير مجهزة بشيء بدلا من الإسعاف فانتظر الحكم الوقت القانوني لإلغاء المباراة، وحاول مسؤولي أبو حمص إحضار خطاب من إحدى المستشفيات ولكن الحكم عبد الحميد خطاب سجل كل شيء وألغى المباراة".

وواصل "ما يهمنا هو سلامة الجميع سواء من أبو حمص أو العامرية".

وفي نفس السياق ألغيت مباراة حدائق الأهرام مع الإعلاميين لعدم وصول سيارة إسعاف بالقسم الثالث.

وكان اتحاد الكرة قد قرر احتساب نقاط مباراة الأولمبي وهلال مطروح في دوري القسم الثاني بـ لصالح الهلال لتأخر وصول سيارة الإسعاف لملعب الأولمبي وإحضار خطاب من مستشفى خاصة.