خبر في الجول - نقل مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا لملعب الدفاع الجوي

تقرر نقل مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية إلى ملعب الدفاع الجوي.

وعلم FilGoal.com أن المباراة تم نقلها إلى ملعب الدفاع الجوي، وذلك بسبب استمرار الإصلاحات في استاد القاهرة التي تستمر لعدة أيام مقبلة.

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

بينما يلعب منتخب مصر يوم 15 نوفمبر ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

وينطلق معسكر منتخب مصر غدا الأحد الموافق 10 نوفمبر، وتسافر بعثة الفراعنة إلى كاب فيردي يوم 13 من الشهر ذاته بطائرة خاصة.

ومن المنتظر أن يُعلن حسام حسن عن قائمة منتخب مصر خلال ساعات بعد نهاية جميع مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وسيواجه منتخب مصر كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرا لمجموعته.