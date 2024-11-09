نتيجة تحدث لأول مرة من 2009.. المصري يتقاسم النقاط مع الجونة بتعادل سلبي

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تعادل المصري مع الجونة سلبيا في الدوري المصري في الجولة الثانية على استاد السويس الجديد.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا في الدوري المصري منذ موسم 2009-2010.

ولم يعرف الجونة طعم التفوق على المصري منذ 2020 فمنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 9 مباريات فاز المصري في 6.

أخبار متعلقة:
تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم ضد لانس صاروخية موسيالا تنصر بايرن على سان باولي.. وخسارة جديدة لـ دورتموند أهدرا ولم ينتصر أحد.. فاركو يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بتعادل سلبي خبر في الجول - استبعاد عبد المنعم وثلاثي الأهلي وزيزو من المنتخب للإصابة

وارتقى المصري للمركز الرابع برصيد 4 نقاط فيما ظل الجونة عاشرا برصيد نقطتين من تعادلين سلبيين.

Image

وصف المباراة

سيطر المصري مبكرا على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 15 كاد محمود حمادة أن يستغل الارتباك الدفاعي لكن تسديدته ارتطمت بالقائم وأشهر الحكم راية التسلل.

وفي الدقيقة 20 أرسل فخر الدين بن يوسف عرضية متقنة حولها صلاح محسن برأسية في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 28 أطلق بلال السيد تصويبة صاروخية ارتطمت بعارضة محمود جاد الذي لمس الكرة بأطراف أصابعه محولا الكرة لركنية.

وشارك عبد الرحيم دغموم بدلا من خالد الغندور في تغيير اضطراري في الدقيقة 31 في أول تغيير لعلي ماهر.

شوط اول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني ردت العارضة تسديدة ميدو جابر في الدقيقة 51.

وأجرى علي ماهر 3 تغييرات هجومية في الدقيقة 58 بحثا عن التقدم، بنزول بابي بادجي وأحمد القرموطي وكريم بامبو بدلا من فخر الدين بن يوسف وميدو جابر وصلاح محسن على الترتيب.

في المقابل رد علاء عبد العال بـ 3 تغييرات بمشاركة رضا صلاح ومحمود حسونة وفيفور أكيم بدلا من محمد محمود وعبد الجواد وأرنو في الدقيقة 65.

لم تشهد المباراة أي فرص محققة، وفي الدقيقة 88 مرت رأسية باهر المحمدي بجوار القائم.

وتألق محمد علاء حارس الجونة في التصدي لفرصة محمد الشامي في الدقيقة 90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

المصري الجونة المصري،الجونة، الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. مطالبات بركلة جزاء أهدرا ولم ينتصر أحد.. فاركو يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بتعادل سلبي التشكيل - فاخري لاكاي يقود سيراميكا.. وثنائي في هجوم الإسماعيلي انتهت الدوري المصري – البنك الأهلي (0)-(0) فاركو.. تعادل سلبي انتهت الدوري المصري – المصري (0)-(0) الجونة.. تعادل سلبي التشكيل - شريف يقود هجوم فاركو.. والبنك الأهلي بالقوة الضاربة التشكيل - ثلاثي هجومي يقود المصري أمام الجونة.. ومحمد محمود أساسي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) أستون فيلا.. بداية المباراة دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب نيس يكشف موعد عودة عبد المنعم 3 دقيقة | المحترفون
قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا 6 دقيقة | منتخب مصر
الرابعة على التوالي والمرة الأولى لـ بيب.. البديل بيدرو يقلب الطاولة على سيتي ويقود برايتون للفوز 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"اللعب في دوري الأبطال أسهل".. ميلان يتعادل مع كالياري 3-3 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة الحفاظ على الصدارة أمام أستون فيلا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند يصل لهدفه رقم 75 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب مركز شباب العامرية: إلغاء مباراتنا مع أبو حمص بسبب سيارة تكريم الإنسان ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان