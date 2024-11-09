نتيجة تحدث لأول مرة من 2009.. المصري يتقاسم النقاط مع الجونة بتعادل سلبي

تعادل المصري مع الجونة سلبيا في الدوري المصري في الجولة الثانية على استاد السويس الجديد.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا في الدوري المصري منذ موسم 2009-2010.

ولم يعرف الجونة طعم التفوق على المصري منذ 2020 فمنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 9 مباريات فاز المصري في 6.

وارتقى المصري للمركز الرابع برصيد 4 نقاط فيما ظل الجونة عاشرا برصيد نقطتين من تعادلين سلبيين.

وصف المباراة

سيطر المصري مبكرا على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 15 كاد محمود حمادة أن يستغل الارتباك الدفاعي لكن تسديدته ارتطمت بالقائم وأشهر الحكم راية التسلل.

وفي الدقيقة 20 أرسل فخر الدين بن يوسف عرضية متقنة حولها صلاح محسن برأسية في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

صلاح محسن يسجل الهدف الأول للنادي المصري في مرمى الجونة 🔥 ولكن تقنية الفار تقرر أن اللاعب متسلل 📽️#ONTime_Sports pic.twitter.com/DUFqFvTHaJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 9, 2024

وفي الدقيقة 28 أطلق بلال السيد تصويبة صاروخية ارتطمت بعارضة محمود جاد الذي لمس الكرة بأطراف أصابعه محولا الكرة لركنية.

كادت أن تكون هدف عالمي 😱💥 بلال السيد لاعب الجونة يسدد تسديدة صارووخية ولكن عارضة محمود جاد تنقذ الموقف #ONTime_Sports pic.twitter.com/KIxJwnjeMx — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 9, 2024

وشارك عبد الرحيم دغموم بدلا من خالد الغندور في تغيير اضطراري في الدقيقة 31 في أول تغيير لعلي ماهر.

شوط اول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني ردت العارضة تسديدة ميدو جابر في الدقيقة 51.

وأجرى علي ماهر 3 تغييرات هجومية في الدقيقة 58 بحثا عن التقدم، بنزول بابي بادجي وأحمد القرموطي وكريم بامبو بدلا من فخر الدين بن يوسف وميدو جابر وصلاح محسن على الترتيب.

في المقابل رد علاء عبد العال بـ 3 تغييرات بمشاركة رضا صلاح ومحمود حسونة وفيفور أكيم بدلا من محمد محمود وعبد الجواد وأرنو في الدقيقة 65.

لم تشهد المباراة أي فرص محققة، وفي الدقيقة 88 مرت رأسية باهر المحمدي بجوار القائم.

وتألق محمد علاء حارس الجونة في التصدي لفرصة محمد الشامي في الدقيقة 90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.