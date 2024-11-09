تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم ضد لانس

يقود مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر هجوم فريقه نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ويلعب نانت ضد لانس في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويشارك مصطفى بشكل أساسي في تشكيل فريقه نانت خلال المباراة.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

المرمى: ألبان لافون

الدفاع: كيلفين أميان – نيكولا بالواه - جان شارل كاستيليتو – جيان كيفن دوفيرن - نيكولاس كوزا.

الوسط: بيدرو شيريفيا – دوجلاس أوجستو.

الهجوم: موسيس سيمون – مصطفى محمد –ماتياس ألباين.

ويحتل نانت المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط بينما يحتل لانس المركز التاسع برصيد 14 نقطة.