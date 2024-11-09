تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم ضد لانس
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 19:19
كتب : FilGoal
يقود مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر هجوم فريقه نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويلعب نانت ضد لانس في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.
ويشارك مصطفى بشكل أساسي في تشكيل فريقه نانت خلال المباراة.
وجاء تشكيل نانت كالآتي:
المرمى: ألبان لافون
الدفاع: كيلفين أميان – نيكولا بالواه - جان شارل كاستيليتو – جيان كيفن دوفيرن - نيكولاس كوزا.
الوسط: بيدرو شيريفيا – دوجلاس أوجستو.
الهجوم: موسيس سيمون – مصطفى محمد –ماتياس ألباين.
ويحتل نانت المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط بينما يحتل لانس المركز التاسع برصيد 14 نقطة.
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