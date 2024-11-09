صاروخية موسيالا تنصر بايرن على سان باولي.. وخسارة جديدة لـ دورتموند

حقق بايرن ميونيخ الفوز على سان باولي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 11 من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 26 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن لايبزج الذي يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد سان باولي عند النقطة 8 في المركز 15.

سجل جمال موسيالا هدف بايرن ميونيخ الوحيد في المباراة بالدقيقة 22 من بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت، خسر بروسيا دورتموند من ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تعرض إيمري تشان لاعب دورتموند للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 27.

وتقدم ماينز في الدقيقة 36 عن طريق لي جاي سونج بالهدف الأول.

وتعادل دورتموند في الدقيقة 40 عن طريق سيهرو جيراسي من ركلة جزاء.

وقبل نهاية لاشوط الأول أضاف جوناثان بوركادت الهدف الثاني لماينز.

وأضاف باول نيبيل الهدف الثالث في الدقيقة 54.

وتوقف رصيد دورتموند عند النقطة 16 في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد ماينز للنقطة 13 في المركز 11.

وتعادل باير ليفركوزن مع بوخوم بهدف لكل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

تقدم ليفركوزن بالهدف الأول عن طريق باتريك شيك في الدقيقة 18.

وتعادل بوخوم في الدقيقة 89 عن طريق كوجي ميوشي.