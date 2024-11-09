أهدرا ولم ينتصر أحد.. فاركو يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بتعادل سلبي

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة البنك الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري والذي أقيم على استاد السلام.

وأصبحت تلك المباراة الرابعة التي تنتهي بالتعادل السلبي هذا الموسم.

وللمرة الثانية على التوالي تنتهي مباراة الفريقين بالتعادل السلبي.

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ولا يزال فاركو عقدة البنك الأهلي في الدوري إذ التقيا 7 مرات، شهدت فوز فاركو في 3 والتعادل في 4 مباريات.

التعادل حمل النقطة الأولى لكل فريق فأصبح البنك الأهلي في المركز الثالث عشر فيما أصبح فاركو في المركز الخامس عشر.

التشكيل

قاد أحمد شريف هجوم فاركو رفقة عمرو ناصر.

فيما قاد الثلاثي، محمد هلال وأسامة فيصل وياو أنور هجوم البنك الأهلي.

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وصف المباراة

كاد عمرو ناصر أن يتقدم مبكرا بالهدف الأول للبنك الأهلي بعد عرضية عزمي غومة لكن لمسة ناصر مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة 7.

وانفرد ياو أنور في الدقيقة 11 بعد بينية محمد إبراهيم لكنه جاءت في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 12 سدد عمرو ناصر كرة من فوق الحارس شتتها محمود الجزار في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

وانفرد ياو أنور مجددا في الدقيقة 21 لكن دون أدنى خطورة على مرمى فاركو.

وفي الدقيقة 30 أرسل هشام صلاح عرضية متقنة من الجهة اليمنى سددها محمد هلال من لمسة واحدة أعلى العارضة.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بعد سلسلة من الفرص المهدرة.

وفي الشوط الثاني سدد أحمد شريف من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت سهلة في يد عبد العزيز البلعوطي في الدقيقة 47.

ومع مرور ساعة على عمر اللقاء سدد أحمد ربيع برأسية كرة قوية مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 71 سدد أحمد ياسر ريان كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية.

وتوقفت المباراة قليلا في الدقيقة 87 بسبب تدخل قوي بين محمد سعيد "شيكا حارس فاركو مع أحمد ياسر ريان.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد لتنتهي بالتعادل السلبي.

البنك الأهلي فاركو الدوري المصري
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