أهدرا ولم ينتصر أحد.. فاركو يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بتعادل سلبي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة البنك الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري والذي أقيم على استاد السلام.

وأصبحت تلك المباراة الرابعة التي تنتهي بالتعادل السلبي هذا الموسم.

وللمرة الثانية على التوالي تنتهي مباراة الفريقين بالتعادل السلبي.

ولا يزال فاركو عقدة البنك الأهلي في الدوري إذ التقيا 7 مرات، شهدت فوز فاركو في 3 والتعادل في 4 مباريات.

التعادل حمل النقطة الأولى لكل فريق فأصبح البنك الأهلي في المركز الثالث عشر فيما أصبح فاركو في المركز الخامس عشر.

التشكيل

قاد أحمد شريف هجوم فاركو رفقة عمرو ناصر.

فيما قاد الثلاثي، محمد هلال وأسامة فيصل وياو أنور هجوم البنك الأهلي.

وصف المباراة

كاد عمرو ناصر أن يتقدم مبكرا بالهدف الأول للبنك الأهلي بعد عرضية عزمي غومة لكن لمسة ناصر مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة 7.

عرضية ولا أروع من عزمي غوما وتسديدة ذكية من عمرو ناصر كادت أن تكتب التقدم لفاركو ولكن بجوار مرمى البنك الأهلي🔥🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/3d4bK69Sko — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 9, 2024

وانفرد ياو أنور في الدقيقة 11 بعد بينية محمد إبراهيم لكنه جاءت في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 12 سدد عمرو ناصر كرة من فوق الحارس شتتها محمود الجزار في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

إنقاذ الموسم؟؟.. عمرو ناصر كاد أن يسجل هدف التقدم لفاركو ولكن الجزار ينقذ شباك البنك الأهلي🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/tw9GqPdeFb — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 9, 2024

وانفرد ياو أنور مجددا في الدقيقة 21 لكن دون أدنى خطورة على مرمى فاركو.

وفي الدقيقة 30 أرسل هشام صلاح عرضية متقنة من الجهة اليمنى سددها محمد هلال من لمسة واحدة أعلى العارضة.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بعد سلسلة من الفرص المهدرة.

وفي الشوط الثاني سدد أحمد شريف من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت سهلة في يد عبد العزيز البلعوطي في الدقيقة 47.

ومع مرور ساعة على عمر اللقاء سدد أحمد ربيع برأسية كرة قوية مرت بعيدة عن المرمى.

خروج خاطئ من شيكا حارس فاركو لكن هجمة البنك الأهلي تمر بسلام 💥💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/xUC64LAFCs — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 9, 2024

وفي الدقيقة 71 سدد أحمد ياسر ريان كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية.

وتوقفت المباراة قليلا في الدقيقة 87 بسبب تدخل قوي بين محمد سعيد "شيكا حارس فاركو مع أحمد ياسر ريان.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد لتنتهي بالتعادل السلبي.