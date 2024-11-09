خبر في الجول - استبعاد عبد المنعم وثلاثي الأهلي وزيزو من المنتخب للإصابة

قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد 6 لاعبين من قائمة الفراعنة للتوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن قرر استبعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بعدما تعرض للإصابة مع فريقه قبل أيام.

كذلك استبعاد ثنائي دفاع الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد هاني المصاب منذ أكثر من شهر.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك المصاب منذ مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري.

وأخيرا خالد صبحي مدافع المصري الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر في التوقف الدولي في شهر أكتوبر الماضي.

ومن المنتظر أن يُعلن حسام حسن عن قائمة منتخب مصر خلال ساعات بعد نهاية جميع مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وسيواجه منتخب مصر كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرا لمجموعته.