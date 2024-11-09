التشكيل - فاخري لاكاي يقود سيراميكا.. وثنائي في هجوم الإسماعيلي

يقود فاخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة الإسماعيلي في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب.

في المقابل يبدأ مروان حمدي وخالد النبريص في هجوم الدراويش.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن بودي – أحمد رمضان – رجب نبيل – أحمد هاني

الوسط: محمد عادل – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – أحمد قندوسي – عمرو قلاوة – أحمد بلحاج

الهجوم: فاخري لاكاي

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد عمار – محمد نصر – محمد بيومي

الوسط: نادر فرج – محمد عبد السميع – عماد حمدي – محمد حسن

الهجوم: خالد النبريص – مروان حمدي

وكان الإسماعيلي قد بدأ الموسم بالتعادل مع غزل المحلة سلبيا في الجولة الأولى.

فيما خسر سيراميكا بنتيجة 5-2 أمام الأهلي.