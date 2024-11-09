أنشيلوتي: الكرة الذهبية لم تؤثر على فينيسيوس.. وأسينسيو مفاجأة لطيفة

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على سعادته بما قدمه راؤول أسينسيو خلال مشاركته الأولى مع الفريق.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد وبدون استعجال ولكن مع كثافة أكبر والتزام، ثم بدأنا في تسجيل الأهداف وكانت المباراة دائما تحت السيطرة".

وواصل "إصابات لوكاس فاسكيز وإدير ميليتاو ورودريجو لا تزال تحت التقييم وسنى وضعهم قريبا".

وأكمل "بالنسبة لنا فينيسيوس هو من يصنع الفارق، الكرة الذهبية هي تفصيلة صغيرة ولم تؤثر عليه كما كان واضحا اليوم".

وعن مشاركة راؤول أسينسيو لأول مرة قال: "لقد لعب بشكل جيد وكان بمثابة مفاجأة جميلة وعلينا أن نكون ممتنين للعمل الذي يقوم به ونحن بحاجة إليه حاليا".

واستمر "كيليان مبابي حاول كثيرا وقدم أداء جيد وعاجلا أو آجلا سيسجل لا شك في ذلك".

وكشف "نقيم حالة فورتيا حاليا وقد يشارك، لدينا مدافعين جيدين في فريق الشباب مثل جاكوبو أو خوان ولكنهم للأسف مصابين ولكن لدينا أسينسيو حاليا".

وتابع "الهدف مهم جدا لبيلينجهام لقد ظهر بشكل جيد في الدفاع والهجوم".

وأضاف "سنقيم حالة الفريق خلال الأشهر المقبلة وما يمكننا فعله حاليا هو محاولة تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين ثم سنة ما سيحدث بشهر يناير".

وأردف "لا أفكر في التعاقدات حاليا لأننا يجب أن نستعد للمباريات باللاعبين الذين نملكهم، اليوم راؤول أسينسيو كان رائعا ولعبنا الموسم الماضي بشكل وجيد وسيكون الموسم الحالي كذلك".

وأتم "3 إصابات في الشوط الأول أمر نادر ومطلبات الجدول الحالي لا تسمح للاعبين بالحصول على راحة كافية وهذه مشكلة عامة ولسنا فقط من نعاني منها".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.

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