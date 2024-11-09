ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة مدافعه إيدير ميليتاو والتي تعرض لها أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة 4-0 في الجولة 13 من الدوري الإسباني، لكن فقد 3 من لاعبيه بسبب الإصابات.

وجاء بيان ريال مدريد

"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد.

تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى.

سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

Parte médico de Militão. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 9, 2024

وكان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وبذلك انتهى موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

وأشرك كارلو أنشيلوتي راؤول أسينسيو بدلا من ميليتاو مفضلا إياه على خيسوس فاييخو.

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عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.