ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

إصابة إدير ميليتاو - ريال مدريد ضد أوساسونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة مدافعه إيدير ميليتاو والتي تعرض لها أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة 4-0 في الجولة 13 من الدوري الإسباني، لكن فقد 3 من لاعبيه بسبب الإصابات.

وجاء بيان ريال مدريد

أخبار متعلقة:
ضربة قوية لـ ريال مدريد.. ماركا تكشف تشخيص إصابة ميليتاو راؤول أسينسيو: اللعب مع ريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة.. لا أجد الكلمات المناسبة إيقاف وتغريم مورينيو بسبب تصريحاته عن التحكيم في تركيا تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يقود سيتي ضد برايتون.. وعودة دي بروين مكسب و3 خسائر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات بفوز كبير على أوساسونا

"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد.

تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى.

سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وكان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وبذلك انتهى موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

وأشرك كارلو أنشيلوتي راؤول أسينسيو بدلا من ميليتاو مفضلا إياه على خيسوس فاييخو.

عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني إيدير ميليتاو
نرشح لكم
أنشيلوتي: الكرة الذهبية لم تؤثر على فينيسيوس.. وأسينسيو مفاجأة لطيفة ضربة قوية لـ ريال مدريد.. ماركا تكشف تشخيص إصابة ميليتاو راؤول أسينسيو: اللعب مع ريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة.. لا أجد الكلمات المناسبة مكسب و3 خسائر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات بفوز كبير على أوساسونا آس: التهاب حاد في المعدة يهدد مشاركة أولمو أمام ريال سوسيداد مؤتمر فليك: لامين وأولمو يعانيان من مشكلة.. ومقارنتي مع تشافي غير عادلة انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) أوساسونا تشكيل ريال مدريد - عودة رودريجو.. وفران جارسيا أساسي ضد أوساسونا
أخر الأخبار
الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند يصل لهدفه رقم 75 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب مركز شباب العامرية: إلغاء مباراتنا مع أبو حمص بسبب سيارة تكريم الإنسان 21 دقيقة | القسم الثاني
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) الإسماعيلي.. بداية اللقاء 32 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - نقل مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا لملعب الدفاع الجوي 51 دقيقة | منتخب مصر
نتيجة تحدث لأول مرة من 2009.. المصري يتقاسم النقاط مع الجونة بتعادل سلبي 58 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(1) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم ضد لانس ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخية موسيالا تنصر بايرن على سان باولي.. وخسارة جديدة لـ دورتموند ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان